770
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
La Liga La Liga
10
Bundesliga Bundesliga
9
Serie A Serie A
9
Ligue 1 Ligue 1
9
V.League 1 V.League 1
6
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
9
Australia A-League Australia A-League
4
J1 League J1 League
7
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
15
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
9
AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite
4
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
10
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
6
La Liga 2 La Liga 2
11
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
12
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
9
Bundesliga 2 Bundesliga 2
9
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
6
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
8
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
6
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
1
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
7
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
7
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
7
VĐQG Áo VĐQG Áo
6
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
10
AFC Asian Cup AFC Asian Cup
1
AFC Futsal Asian Cup AFC Futsal Asian Cup
1
Albanian Super league Albanian Super league
2
Algerian Ligue Professionnelle 2 Algerian Ligue Professionnelle 2
1
Angolan Girabola League Angolan Girabola League
1
Atlantic Ocean Cup Atlantic Ocean Cup
1
AUS QPS Cup AUS QPS Cup
1
Australia Queensland Women Australia Queensland Women
3
Australia W-League Australia W-League
4
Australia West Premier Bam Creative Night Series Australia West Premier Bam Creative Night Series
2
Australian Welsh League Australian Welsh League
4
Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
1
Bahrain Premier League Bahrain Premier League
2
Brazilian Campeonato Acreano Brazilian Campeonato Acreano
2
Brazilian Campeonato Alagoano Brazilian Campeonato Alagoano
3
Brazilian Campeonato Baiano Division Brazilian Campeonato Baiano Division
1
Brazilian Campeonato Capixaba Brazilian Campeonato Capixaba
2
Brazilian Campeonato Carioca A Brazilian Campeonato Carioca A
6
Brazilian Campeonato Catarinense Division 1 Brazilian Campeonato Catarinense Division 1
4
Brazilian Campeonato Cearense Division 1 Brazilian Campeonato Cearense Division 1
3
Brazilian Campeonato Gaucho Brazilian Campeonato Gaucho
3
Brazilian Campeonato Goiano Brazilian Campeonato Goiano
2
Brazilian Campeonato Mineiro Division 1 Brazilian Campeonato Mineiro Division 1
4
Brazilian Campeonato Paraibano Brazilian Campeonato Paraibano
1
Brazilian Campeonato Paulista A1 Brazilian Campeonato Paulista A1
6
Brazilian Campeonato Paulista A2 Brazilian Campeonato Paulista A2
1
Brazilian Campeonato Rondoniense Brazilian Campeonato Rondoniense
2
Brazilian Campeonato Sul-Mato-Grossense Brazilian Campeonato Sul-Mato-Grossense
2
Brazilian Mato-grossense Division 1 Brazilian Mato-grossense Division 1
1
Burkina Faso Division 1 Burkina Faso Division 1
2
CAF Champions League CAF Champions League
5
Campeonato Paraense Campeonato Paraense
6
Chilean Cup Chilean Cup
8
Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
2
CONCACAF U17 Championship CONCACAF U17 Championship
22
CONMEBOL U20 Women Sudamericano CONMEBOL U20 Women Sudamericano
8
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
7
English FA Women Super League English FA Women Super League
5
English Football League One English Football League One
4
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English National League English National League
1
English U21 Premier League English U21 Premier League
6
FA Women Championship FA Women Championship
1
FIFA U17 World Cup FIFA U17 World Cup
1
Finland Liiga Cup Finland Liiga Cup
6
French Division 1 Feminine French Division 1 Feminine
1
German Frauen Bundesliga German Frauen Bundesliga
4
German Women\'s Bundesliga II German Women\'s Bundesliga II
1
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
3
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
2
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Gibraltar Premier Division Gibraltar Premier Division
2
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
7
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
8
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
3
Hạng 2 Israel Hạng 2 Israel
3
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
7
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
2
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
1
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
8
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
4
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
7
Hạng Nhất Síp Hạng Nhất Síp
4
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
10
Iceland League Cup Iceland League Cup
2
Iran Azadegan League Iran Azadegan League
4
Italian Serie C Italian Serie C
8
J2/J3 100 Year Vision League J2/J3 100 Year Vision League
20
Jamaica Premier League Jamaica Premier League
5
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
2
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
1
Libyan Premier League Libyan Premier League
2
Ligue 2 Ligue 2
9
Ligue 3 Ligue 3
8
Malaysia A1 Semi-Pro League Malaysia A1 Semi-Pro League
2
Malaysian Challenge Cup Malaysian Challenge Cup
3
Malaysian Cup Malaysian Cup
2
MEX Liga Premier Serie MEX Liga Premier Serie
3
Mozzart Serbian Cup Mozzart Serbian Cup
1
NAF North African Cup U17 NAF North African Cup U17
1
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
4
Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina
2
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
2
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
7
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
5
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
4
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
2
NSW Premier League NSW Premier League
6
OFC Pro League OFC Pro League
4
Scottish Cup Scottish Cup
5
Sierra Leone Premier League Sierra Leone Premier League
1
Spanish Tercera División RFEF Spanish Tercera División RFEF
2
Sudanese Premier League Sudanese Premier League
2
Tanzanian Premier League Tanzanian Premier League
1
Thai League 3 Thai League 3
1
Trinidad and Tobago Pro League Trinidad and Tobago Pro League
6
Turkish Second League Turkish Second League
6
Turkish Third League Turkish Third League
10
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
8
UAE Pro League UAE Pro League
4
United Arab Emirates Division 1 Group A United Arab Emirates Division 1 Group A
3
United Arab Emirates U21 United Arab Emirates U21
4
USL Super League Women USL Super League Women
1
V.LEAGUE 2 V.LEAGUE 2
4
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
9
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
8
VĐQG Campuchia VĐQG Campuchia
5
VĐQG Chile VĐQG Chile
8
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
10
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
5
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
2
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
4
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
6
VĐQG Iran VĐQG Iran
5
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
4
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
1
VĐQG Nữ Bồ Đào Nha VĐQG Nữ Bồ Đào Nha
1
VĐQG Nữ Hà Lan VĐQG Nữ Hà Lan
1
VĐQG Nữ Italia VĐQG Nữ Italia
5
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
10
VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
5
VĐQG Panama VĐQG Panama
3
VĐQG Peru VĐQG Peru
9
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
8
VĐQG Séc VĐQG Séc
8
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
8
VĐQG Singapore VĐQG Singapore
5
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
6
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
4
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
8
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
3
116
Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
2
Basketball Super League 1 Basketball Super League 1
3
Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
3
Canada Basketball Super League Canada Basketball Super League
4
Champions League Americas Champions League Americas
6
China Taipei Professional Basketball League China Taipei Professional Basketball League
4
China Taiwan Super Basketball League China Taiwan Super Basketball League
3
China Women\' Taiwan Super Basketball League China Women\' Taiwan Super Basketball League
4
EuroLeague EuroLeague
4
Japan Women Basketball League Japan Women Basketball League
3
Kazakhstan National League Kazakhstan National League
1
Korean Basketball League Korean Basketball League
7
Lega Basket Serie A Lega Basket Serie A
2
National Basketball Association G League National Basketball Association G League
8
National Basketball League National Basketball League
4
National Collegiate Athletic Association National Collegiate Athletic Association
4
NBA NBA
29
Novo Basquete Brasil Novo Basquete Brasil
5
Russian Women Basketball Premier League Russian Women Basketball Premier League
1
Turkish Basketball First League Turkish Basketball First League
2
Turkish Women Basketball Super League Turkish Women Basketball Super League
1
VTB United League VTB United League
3
WCBA Club Cup WCBA Club Cup
10
Women Korean Basketball League Women Korean Basketball League
2
Women National Basketball League Women National Basketball League
1
5
ATP Challenger Tenerife, Spain Men Singles ATP Challenger Tenerife, Spain Men Singles
1
Davis Cup Davis Cup
1
WTA Abu Dhabi, UAE Women Singles WTA Abu Dhabi, UAE Women Singles
2
WTA Doha, Qatar Women Singles WTA Doha, Qatar Women Singles
1
66
1. Ligi Women 1. Ligi Women
1
Campeonato Nacional Campeonato Nacional
2
Efeler Ligi Efeler Ligi
2
Extraliga Women Extraliga Women
1
Liga Women Liga Women
3
Ligue A Ligue A
1
LNSV Women LNSV Women
4
LOVB Women LOVB Women
1
Major League Volleyball Women Major League Volleyball Women
6
National League National League
5
PlusLiga PlusLiga
1
Premier Volleyball League Premier Volleyball League
2
Proliga Women Proliga Women
1
Serie A2 Women Serie A2 Women
1
Sultanlar Ligi Women Sultanlar Ligi Women
1
Superleague Superleague
3
Superleague Women Superleague Women
1
SuperLiga SuperLiga
6
Superliga Superliga
1
SuperLiga SuperLiga
2
Superliga Women Superliga Women
3
Superliga Women Superliga Women
1
SV.League SV.League
7
SV.League Women SV.League Women
5
TAURON Liga Women TAURON Liga Women
1
Volleyball League Volleyball League
1
Volleyball League Women Volleyball League Women
2
Vysshaya Liga А Vysshaya Liga А
1
16
LOL
6
DOTA2
4
CSGO
6
16
Ace NA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event Ace NA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event
1
Ace SA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event Ace SA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event
1
Blast Slam #6 Blast Slam #6
2
DreamLeague Division 2 Season 3 DreamLeague Division 2 Season 3
2
Dust2.us Eagle Masters Series 6 Dust2.us Eagle Masters Series 6
1
Intel Extreme Masters Kraków 2026 Intel Extreme Masters Kraków 2026
2
LFL Invitational 2026 LFL Invitational 2026
5
RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event
1
TCL Winter 2026 TCL Winter 2026
1
VĐQG Bulgaria
20:15 - 06/02

PFK Montana

VS

CSKA 1948 Sofia

Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
YUNO
United Arab Emirates U21
20:15 - 06/02

Al Urooba U21

VS

Emirates Club U21

Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
United Arab Emirates U21
20:15 - 06/02

Al-Sharjah U21

VS

Al-Jazira U21

Flag
0 - 3
Flag Flag
5 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
United Arab Emirates U21
20:15 - 06/02

Gulf United FC U21

VS

Al-Ain U21

Flag
3 - 3
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
0 - 10
Flag
United Arab Emirates U21
20:15 - 06/02

Wasl Dubai U21

VS

Shabab Dubai U21

Flag
3 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
United Arab Emirates Division 1 Group A
20:15 - 06/02

Gulf United FC

VS

Al-Ittifaq Dubai

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
United Arab Emirates Division 1 Group A
20:15 - 06/02

Masfout

VS

Al Orooba

Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag
UAE Pro League
20:25 - 06/02

Al-Dhafra

VS

Khor Fakkan SSC

Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
4 - 3
Flag
LUCKY
Ngoại hạng Jordan
21:00 - 06/02

Al-Hussein SC (Irbid)

VS

Shabab Al Ordon

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 4
Flag Flag
1 - 4
Flag
ERIC

8XBET

Atlantic Ocean Cup
21:00 - 06/02

IFK Goteborg

VS

SK Artis Brno

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
RYAN
Lebanese Premier League
21:00 - 06/02

Jwayya

VS

Al Ahed SC

Flag
1 - 0
Flag
Algerian Ligue Professionnelle 2
21:00 - 06/02

RC Arba

VS

WA Tlemcen

Flag
3 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
VĐQG Ả-rập Xê-út
21:25 - 06/02

NEOM Sports Club

VS

Al Riyadh

Flag
2 - 3
Flag
FINN
Ngoại hạng Iraq
21:30 - 06/02

Mosul FC

VS

Newroz SC(IRQ)

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Ngoại hạng Iraq
21:30 - 06/02

Al Quwa Al Jawiya

VS

Naft Missan

Flag
4 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
LEE
United Arab Emirates Division 1 Group A
21:35 - 06/02

Dubai United

VS

Al-Hamriyah

Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
4 - 4
Flag
VĐQG Qatar
21:45 - 06/02

Al-Wakrah SC

VS

Al-Ahli Doha

Flag
2 - 2
Flag Flag
5 - 3
Flag Flag
6 - 3
Flag
ZARA
VĐQG Ả-rập Xê-út
22:00 - 06/02

Al-Ettifaq

VS

Damac

Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
ZIZU
Ngoại hạng Ai Cập
22:00 - 06/02

El Gounah

VS

Future FC

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
XMEN
VĐQG Romania
22:00 - 06/02

Arges

VS

Hermannstadt

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
ASTRA
Xem thêm
National Basketball Association G League
23:00 - 06/02

Capital City Go-Go

VS

South Bay Lakers

EuroLeague
00:30 - 07/02

Anadolu Efes1976

VS

Zalgiris Kaunas

EuroLeague
02:00 - 07/02

Crvena Zvezda

VS

Maccabi Tel Aviv

EuroLeague
02:00 - 07/02

Lyon-Villeurbanne

VS

Olimpia Milano

EuroLeague
02:30 - 07/02

Baskonia Vitoria

VS

Barcelona

SIMON
Champions League Americas
05:10 - 07/02

Pitagoras Minas

VS

Boca Juniors

Novo Basquete Brasil
05:30 - 07/02

GRSA Itabom Bauru

VS

Cruzeiro

Novo Basquete Brasil
05:30 - 07/02

Sao Jose

VS

Unifacisa

National Basketball Association G League
07:00 - 07/02

Osceola Magic

VS

Noblesville Boom

8XBET

National Basketball Association G League
07:00 - 07/02

Cleveland Charge

VS

Greensboro Swar m

NBA
07:30 - 07/02

Detroit Pistons

VS

New York Knicks

TOMMY
NBA
07:30 - 07/02

Boston Celtics

VS

Miami Heat

NIKEN
NBA
08:00 - 07/02

Minnesota Timberwolves

VS

New Orleans Pelicans

STEP
NBA
08:00 - 07/02

Milwaukee Bucks

VS

Indiana Pacers

ALAN
National Basketball Association G League
08:30 - 07/02

Texas Legends

VS

Stockton Kings

NBA
10:00 - 07/02

Sacramento Kings

VS

Los Angeles Clippers

NIKEN
NBA
10:00 - 07/02

Portland Trail Blazers

VS

Memphis Grizzlies

TOMMY
Japan Women Basketball League
11:00 - 07/02

Nữ Sunshine Rabbits

VS

Nữ Aisin AW Wings

Japan Women Basketball League
11:00 - 07/02

Nữ Denso Iris

VS

Nữ Toyota Antelopes

Korean Basketball League
12:00 - 07/02

Anyang JungKwanJang

VS

Busan KCC Egis

Xem thêm
WTA Abu Dhabi, UAE Women Singles
21:00 - 06/02

Hailey Baptiste

VS

Ekaterina Alexandrova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hailey Baptiste
-
-
-
-
-
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
VIC
WTA Doha, Qatar Women Singles
21:40 - 06/02

Vera Zvonareva

VS

Zhang Shuai

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Vera Zvonareva
-
-
-
-
-
Zhang Shuai
-
-
-
-
-
Davis Cup
22:00 - 06/02

Matej Dodig

VS

Elmer Moeller

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Matej Dodig
-
-
-
-
-
Elmer Moeller
-
-
-
-
-
ATP Challenger Tenerife, Spain Men Singles
22:30 - 06/02

Francesco Maestrelli

VS

George Loffhagen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francesco Maestrelli
-
-
-
-
-
George Loffhagen
-
-
-
-
-
WTA Abu Dhabi, UAE Women Singles
23:00 - 06/02

Sara Bejlek

VS

Clara Tauson

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sara Bejlek
-
-
-
-
-
Clara Tauson
-
-
-
-
-
VIC
Xem thêm
Xem thêm
Superleague
21:00 - 06/02

Surgut Region

VS

Novyi Urengoy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Surgut Region
-
-
-
-
-
Novyi Urengoy
-
-
-
-
-
Superleague
22:30 - 06/02

ASK N. Novgorod

VS

Dinamo-Lo

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
ASK N. Novgorod
-
-
-
-
-
Dinamo-Lo
-
-
-
-
-
Superleague Women
23:00 - 06/02

Nữ Dynamo Kazan

VS

Nữ Uralochka-NTMK

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Dynamo Kazan
-
-
-
-
-
Nữ Uralochka-NTMK
-
-
-
-
-
Superliga
00:00 - 07/02

Mladi Radnik

VS

Partizan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mladi Radnik
-
-
-
-
-
Partizan
-
-
-
-
-
SuperLiga
00:30 - 07/02

Montana

VS

Levski Sofia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Montana
-
-
-
-
-
Levski Sofia
-
-
-
-
-
Campeonato Nacional
03:30 - 07/02

Leixoes SC

VS

Sporting de Espinho

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leixoes SC
-
-
-
-
-
Sporting de Espinho
-
-
-
-
-
Campeonato Nacional
04:30 - 07/02

Alvares

VS

Sporting CP

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alvares
-
-
-
-
-
Sporting CP
-
-
-
-
-
Superliga Women
05:00 - 07/02

Nữ Brasilia Volei

VS

Nữ Sesc RJ Flamengo

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brasilia Volei
-
-
-
-
-
Nữ Sesc RJ Flamengo
-
-
-
-
-
Superliga Women
05:00 - 07/02

Nữ Tijuca

VS

Nữ Minas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Tijuca
-
-
-
-
-
Nữ Minas
-
-
-
-
-

8XBET

Major League Volleyball Women
07:00 - 07/02

Nữ Orlando Valkyries

VS

Nữ Atlanta Vibe

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Orlando Valkyries
-
-
-
-
-
Nữ Atlanta Vibe
-
-
-
-
-
Major League Volleyball Women
07:00 - 07/02

Nữ Indy Ignite

VS

Nữ Grand Rapids Rise

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indy Ignite
-
-
-
-
-
Nữ Grand Rapids Rise
-
-
-
-
-
Superliga Women
07:30 - 07/02

Nữ Sesi Bauru

VS

Nữ Praia Clube

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Sesi Bauru
-
-
-
-
-
Nữ Praia Clube
-
-
-
-
-
Major League Volleyball Women
10:00 - 07/02

Nữ San Diego Mojo

VS

Nữ Columbus Fury

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ San Diego Mojo
-
-
-
-
-
Nữ Columbus Fury
-
-
-
-
-
SV.League
11:05 - 07/02

Voreas Hokkaido

VS

Nagoya

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Voreas Hokkaido
-
-
-
-
-
Nagoya
-
-
-
-
-
SV.League Women
11:05 - 07/02

Nữ Body Queenseis

VS

Nữ Okayama Seagulls

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Body Queenseis
-
-
-
-
-
Nữ Okayama Seagulls
-
-
-
-
-
SV.League Women
11:05 - 07/02

Nữ Green Wings

VS

Nữ JT Marvelous

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Green Wings
-
-
-
-
-
Nữ JT Marvelous
-
-
-
-
-
SV.League
12:05 - 07/02

JTEKT

VS

Suntory Sunbirds

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
JTEKT
-
-
-
-
-
Suntory Sunbirds
-
-
-
-
-
SV.League
12:05 - 07/02

Nagano

VS

Toray Arrows

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nagano
-
-
-
-
-
Toray Arrows
-
-
-
-
-
SV.League Women
12:05 - 07/02

Nữ Kurobe Aqua Fairies

VS

Nữ Toray Arrows

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kurobe Aqua Fairies
-
-
-
-
-
Nữ Toray Arrows
-
-
-
-
-
Volleyball League Women
14:00 - 07/02

Nữ Daejeon KGC

VS

Nữ GS Caltex

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Daejeon KGC
-
-
-
-
-
Nữ GS Caltex
-
-
-
-
-
Xem thêm
lol
TCL Winter 2026
21:30 - 06/02

Misa Esports

VS

BoostGate Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Invitational 2026
00:00 - 07/02

Solary

VS

BK ROG Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Invitational 2026
01:00 - 07/02

Lille Esport

VS

Vitality.Bee

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

8XBET

LFL Invitational 2026
02:00 - 07/02

Galions

VS

Joblife

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Invitational 2026
03:00 - 07/02

French Flair

VS

Skillcamp Esport

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Invitational 2026
04:00 - 07/02

TLN Pirates

VS

ZYB Esport

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
dota2
Blast Slam #6
21:00 - 06/02

Heroic

VS

Rekonix

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
DreamLeague Division 2 Season 3
22:30 - 06/02

Virtus.pro

VS

Avulus

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Blast Slam #6
00:00 - 07/02

Gamerlegion

VS

Mousesports

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
DreamLeague Division 2 Season 3
02:00 - 07/02

1win

VS

Virtus.pro

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
csgo
Intel Extreme Masters Kraków 2026
21:45 - 06/02

FURIA

VS

Aurora

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event
23:00 - 06/02

Ninjas in Pyjamas

VS

Gentle Mates

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Intel Extreme Masters Kraków 2026
01:00 - 07/02

G2

VS

MOUZ

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Ace NA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event
03:00 - 07/02

Marsborne

VS

Voca

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Ace SA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event
04:00 - 07/02

RED Canids

VS

Bounty Hunters

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Dust2.us Eagle Masters Series 6
05:30 - 07/02

SportsBetExpert

VS

Zomblers

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

Soi kèo bóng đá hôm nay

Tất cả
Nhận định soi kèo Gladbach vs Bayer Leverkusen lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Gladbach vs Bayer Leverkusen lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Genoa vs Napoli lúc 00h00 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Genoa vs Napoli lúc 00h00 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Bilbao vs Levante lúc 22h15 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Bilbao vs Levante lúc 22h15 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Bayern Munich vs Hoffenheim lúc 23h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Bayern Munich vs Hoffenheim lúc 23h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Sevilla vs Girona lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Sevilla vs Girona lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Liverpool vs Man City lúc 23h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Liverpool vs Man City lúc 23h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Brighton vs Crystal Palace lúc 21h00 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Brighton vs Crystal Palace lúc 21h00 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Brentford lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Brentford lúc 00h30 ngày 08/02/2026

Video Highlight

Atalanta vs Juventus (03:00 – 06/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Atalanta vs Juventus ngày 06/02/2026

Real Betis vs Atletico Madrid (03:00 – 06/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Real Betis vs Atletico Madrid ngày 06/02/2026

Strasbourg vs AS Monaco (03:00 – 06/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Strasbourg vs AS Monaco ngày 06/02/2026

Alavés vs Real Sociedad (03:00 – 05/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Alavés vs Real Sociedad ngày 05/02/2026

Inter Milan vs Torino (03:00 – 05/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Inter Milan vs Torino ngày 05/02/2026

Manchester City vs Newcastle United (03:00 – 05/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Manchester City vs Newcastle United ngày 05/02/2026

Holstein Kiel vs VfB Stuttgart (02:45 – 05/02) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Holstein Kiel vs VfB Stuttgart ngày 05/02/2026

Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV (Xoilac 86) tự hào là nền tảng hàng đầu cung cấp dịch vụ trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí với độ phân giải sắc nét. Đây hiện là kênh xem bóng đá trực tuyến có cộng đồng người hâm mộ đông đảo nhất tại Việt Nam, nơi quy tụ mọi giải đấu kịch tính từ sân cỏ trong nước đến những đấu trường quốc tế danh giá. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những giây phút cuồng nhiệt cùng trái bóng với tốc độ mượt mà nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, hãy truy cập ngay để nhận link xem bóng đá chất lượng và uy tín hôm nay.

xoilactv
Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac86, Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào nền tảng phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Bởi chúng tôi không chỉ cung cấp link trực tiếp cho các giải đấu lớn toàn cầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America… mà còn chú trọng vào các giải đấu quốc nội và khu vực như V-League, SEA Games, AFF Cup, U23 Châu Á… Bên cạnh đó, các thông tin bên lề sân cỏ trong và ngoài nước cũng được cập nhật nóng hổi mỗi ngày để bạn tham khảo.

xem-bong-da-truc-tuyen-chat-luong-cao-tai-xoi-lac-tv
Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv tự tin cung cấp hệ thống link trực tiếp bóng đá mới nhất với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội. Nhờ ứng dụng công nghệ truyền tải hiện đại và hệ thống server mạnh mẽ, các trận đấu tại đây luôn sở hữu hình ảnh Full HD sắc nét, âm thanh chân thực và tốc độ mượt mà. Mọi hiện tượng giật lag, đứng hình hay đứng trang gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, bạn còn được tận hưởng bầu không khí sôi động qua phần bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp từ dàn BLV nổi tiếng.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp link xem bóng đá trực tiếp, khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ:

  • Cập nhật tin tức bóng đá đa dạng: Từ chuyển nhượng, cầu thủ, huấn luyện viên đến các tin tức bên lề nóng hổi nhất trong và ngoài nước.
  • Theo dõi kqbd nhanh nhất: Hiển thị đầy đủ tỷ số, số thẻ phạt, phạt góc, cầu thủ ghi bàn và kiến tạo ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
  • Xem lại Video Highlight: Dễ dàng xem lại các pha bóng đẹp, diễn biến chính của trận đấu nếu bạn lỡ mất khung giờ trực tiếp.
  • Lịch thi đấu chi tiết: Cung cấp thời gian, đội hình dự kiến và thông tin sân vận động của tất cả các giải đấu lớn.
  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
  • Bảng kèo nhà cái uy tín: Cập nhật tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền chính xác, hỗ trợ bạn có được những tin soi kèo chất lượng từ đội ngũ chuyên gia.
  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

xoilac-tv-noi-xem-tructiepbongda-moi-luc-moi-noi
Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

huong-dan-xem-bong-da-online-tai-xoilac
Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://childluresprevention.com

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

